1000مطية تشارك في "سباق سن الفطامين" في الشارقة

الشارقة في 19 يوليو/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات مثيرة لسباق "سن الفطامين" لهجن أبناء القبائل وذلك بتنظيم وإشراف نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمنت المنافسات مشاركة ألف مطية لسن الفطامين من هجن أبناء القبائل في 18 شوطاً منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و6 أشواط مفتوح و4 أشواط صعوب لمسافة 1500 متر.

وحل بالمراكز الأولى في السباق .. الشوط الأول الشاهينية لـ شطيط مصبح مسحار اجتبي بزمن قدره 2:07:93 أفضل توقيت والشـــــــوط الثاني سياف لـ محمد خلفان بالعامري الكتبي والشــــــــوط الثالث مرموقة لـ مهير علي لاحج اجتبي والشــــــــوط الرابع الحذر لـ طارش علي بخيت المسافري والشــــــــوط الخامس فال لـ سالم راشد حميد الخاصوني والشــــــــوط السادس شمعدان لـ حمد راشد محمد المتفيج الكتبي والشــــــــوط السابع جود لـ مطر حمد عبدالله فلاق الكتبي والشــــــــوط الثامن شاهين لـ محمد حمد سهيل الشامسي والشــــــــوط التاسع هملولة لـ أحمد مصبح عبدالله الدهماني والشــــــــوط العاشر شاهين لـ سالم خميس خلفان الرزي الشامسي والشــــــــوط الحادي عشرنجاح لـ محمد غلام موسى أحمد البلوشي والشــــــــوط الثاني عشرمشغل لـ عبدالوهاب الهي بخش غلام البلوشي والشــــــــوط الثالث عشرالشاهينية لـ سالم خلفان بن نواس الكتبي والشــــــــوط الرابع عشر شاهين لـ محمد حمد سهيل الشامسي والشــــــــوط الخامس عشر الشاهينية لـ سالم خلفان بن نواس الكتبي الشــــــــوط السادس عشر شاهين لـ مبارك صغير مرخان الكتبي والشــــــــوط السابع عشر الشبابية لـ سيف مهير علي الخرم الكتبي والشــــــــوط الثامن عشر السليماني لـ سعيد راشد الشهواني.