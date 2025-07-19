أبوظبي تستضيف بطولة العالم للمواي تاي للشباب لأول مرة في المنطقة سبتمبر المقبل

أبوظبي في 19 يوليو/وام/ أعلنت أبوظبي عن استضافتها بطولة العالم للمواي تاي للشباب في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبرالمقبل في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة، في أول نسخة تقام بمنطقة الشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد الدولي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بحضور ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي والأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي ورئيس اتحاد الإمارات، أن استضافة البطولة العالمية للشباب تمثل امتداداً لنجاحات الدولة في القطاع الرياضي، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يحظى به من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ما يعزز من مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية.

وقال : "نعمل وفق استراتيجية تستهدف تنظيم بطولات رياضية عالمية بمعايير احترافية تعزز الحضور الدولي لرياضة المواي تاي، وملتزمون بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة تليق بالإمارات وطموحات شبابها".

وأعرب ستيفن فوكس عن فخره باختيار أبوظبي لاستضافة الحدث الأكبر في تاريخ بطولات المواي تاي للشباب، مؤكداً أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 100 دولة و1500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، مشيداً بثقة المجتمع الدولي في الإمارات والبنية التحتية المتطورة لسبيس 42 أرينا.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يثق بقدرة أبوظبي على تقديم بطولة نموذجية، مستنداً إلى سجلها الحافل في تنظيم البطولات العالمية.

وأكد طارق المهيري أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية تطويرية يقودها الاتحاد الإماراتي برئاسة النيادي، مشيداً بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرياضة المواي تاي.

وأوضح أن التنظيم سيتم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وبمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات العالم، ما يعكس السمعة المتميزة للدولة رياضياً، مؤكداً جاهزية أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي.