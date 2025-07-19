رئيس هيئة أبوظبي للتراث : يوم عهد الاتحاد إرثٌ تاريخي تجسدت فيه قيم الوفاء والانتماء

أبوظبي في 19 يوليو / وام / قال معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن يوم عهد الاتحاد إرثٌ تاريخي تجسدت فيه قيم الوفاء والانتماء، ومناسبة لتجديد عهد الولاء لوطننا العزيز وقيادتنا الرشيدة، بمواصلة السير بخطى ثابتة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين.

وأضاف معاليه في تصريح له بهذه المناسبة : "نُعبّر عن عرفاننا لحكمتهم وبصيرتهم، وهم يضعون لبنات الاتحاد لدولةٍ أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى في الازدهار بالمجالات كافة، ورمزاً للسعادة، والتسامح، والبذل، والعطاء، وإرثا وطنيا نفخر به ونصونه جيلاً بعد جيل، يرسخ هذا اليوم قيم الهوية الوطنية في المجتمع، ويخلّد في ذاكرة الوطن ونفوس أبنائه، ليظل صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا المجيد، ومنارة تهتدي بها الأجيال وهي تسير نحو المستقبل الزاهر، أدام الله على دولتنا الحبيبة نعمة الأمن والنماء، وحفظ قيادتها الرشيدة وشعبها".