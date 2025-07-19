مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة: يوم عهد الاتحاد يجسد قيم التلاحم والوفاء لوطننا وقيادتنا

أبوظبي في 19 يوليو/ وام / قال سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، إن يوم عهد الاتحاد يمثل ذكرى لقيم الوفاء والتلاحم والتعاون والوحدة بين أبناء الإمارات التي غرسها الآباء المؤسسون وفرصةً لتجديد عهد الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، وتعزيز روح الاتحاد .

وأكد المهيري في تصريح له بهذه المناسبة أن هذ اليوم يأتي تخليدا لعهد الوفاء لإرثهم الحي ومناسبة للالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية، حفاظًا على الإنجازات المشهودة التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية.