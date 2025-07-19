وزير خارجية الأردن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

عمان في 19 يوليو/وام/ بحث أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن اليوم في عمان مع توماس بارك سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية مبعوثها الخاص إلى سوريا جهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أنجز في محافظة السويداء السورية، وضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

ونقلت “وكالة الأنباء الأردنية”عن الصفدي إشادته بالدور الأساسي الذي تقوم به الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها، مؤكدًا استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأكد وقوف الأردن وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشددًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلها في شؤونها، باعتبار ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

-خلا-

