الكونغو الديموقراطية والمتمردون يوقعون إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار

الدوحة في 19 يوليو/وام/ وقعت الكونغو الديموقراطية والمتمردون المدعومون من رواندا في الدوحة اليوم إعلان مبادئ من أجل وقف دائم لإطلاق النار شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) - التي أوردت الخبر- أنه من المقرر توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعد أقصاه 18 أغسطس المقبل على أن يكون متوافقا مع اتفاق السلام بين الكونغو الديموقراطية ورواندا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في يونيو الماضي.

وأوضحت أن هذا هو أول التزام مباشر من جانب الكونغو الديموقراطية والمتمردين منذ أن استولوا على مدينتين رئيسيتين في شرقي البلاد ويعد تقدما كبيرا لهم.

تعتبر حركة(إم23.) المدعومة من رواندا المجاورة الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة، تقاتل من أجل السيطرة على شرقي الكونغو الديموقراطية الغني بالمعادن.

ومع وجود 7 ملايين نازح في الكونغو الديموقراطية وصفت الأمم المتحدة الصراع في شرقي البلاد بأنه "أحد أطول الأزمات الإنسانية تعقيدا وخطورة على وجه الأرض".

ولم تتضح بعد الشروط المحددة لاتفاق السلام النهائي ولا التنازلات التي سيتم تقديمها.

كانت حركة إم23. تضغط من أجل إطلاق سراح أعضائها المحتجزين لدى جيش الكونغو الديموقراطية والذين يواجه العديد منهم عقوبة الإعدام.