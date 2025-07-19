نادي الفجيرة العلمي يشارك بالمخيم الدولي للابتكار التعليمي في بانكوك

بانكوك في 19 يوليو /وام/ يشارك نادي الفجيرة العلمي ممثلا بمديره الدكتور سيف المعيلي في المخيم الدولي للابتكار التعليمي الذي تحتضنه العاصمة التايلاندية بانكوك حتى 22 يوليو الجاري، بعد اختياره محكما دوليا ومرشدا قياديا من قبل اللجنة المنظمة.

جاء اختيار “المعيلي” تقديراً لمسيرته العلمية بمجالات الابتكار وتعزيز الفكر العلمي لدى الشباب وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن ثقتها بأن مشاركته ستُسهم في إلهام المشاركين من الطلبة والمعلمين وستضيف قيمة نوعية لتجربة المخيم.

تولى “المعيلي” ضمن مشاركته مهام التحكيم للمشاريع الابتكارية العلمية الدولية، بالإضافة إلى الإشراف التوجيهي للفرق الطلابية المشاركة، بما يعزز من جودة العمل ويحفز روح الإبداع العلمي لديهم وسيتم تكريمه بـ جائزة فخرية خلال الحفل الختامي للمخيم، تقديراً لإسهاماته القيّمة في دعم التميز والابتكار على المستويين المحلي والدولي.

يُعد "المخيم الدولي للابتكار التعليمي IOELLS " واحدًا من أبرز التجمعات العلمية الدولية التي تجمع نخبة من المعلمين والمبتكرين والمواهب الطلابية من مختلف دول العالم تحت مظلة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتبادل الخبرات وتعزيز التعليم المستقبلي.

