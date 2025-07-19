جامعة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تشيد بجهود شرطة دبي لتعزيز الابتكار الأمني

دبي في 19 يوليو/وام/ أشادت “جامعة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية”بجهود القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الابتكار نهجا مستداما في العمل الشرطي ونوه بنجاح الإمارة في توظيف أحدث التقنيات لتحقيق رؤيتها بجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.

جاء ذلك في تصريحات للرائد بيتيمريم أليمايوتولو، كبير مدربي جامعة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عقب مشاركته في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع معهد روتشستر للتكنولوجيا، بمشاركة ضباط من 39 دولة.

وأكد أن البرنامج تجربة ملهمة أطلعته على مفاهيم أمنية وتكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، وتقنية البلوك تشين وفتحت أمامه آفاقاً جديدة حول إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.

ووصف شرطة دبي بأنها نموذج متكامل يجمع بين القيادة الرائدة والتقنيات الحديثة، معرباً عن تطلعه لنقل التجربة إلى بلاده من خلال تقديم توصيات تنظيمية، وعقد لقاءات وورش عمل لتعميم المفاهيم المكتسبة بما يتلاءم مع السياق المحلي.

وأوضح أن التحول الرقمي في المؤسسات الأمنية بإثيوبيا لا يزال في بداياته، إلا أن هناك توجهاً جاداً لدى الحكومة لتعزيز الابتكار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجربة شرطة دبي بوصفها مرجعاً عملياً لتطوير العمل الأمني.

وأكد تولو في ختام تصريحه أن تطوير أساليب العمل الأمني لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها طبيعة الجريمة الحديثة.