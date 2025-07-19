"عمومية" اتحاد الشطرنج تعتمد نظام القوائم الانتخابية للدورة المقبلة

دبي في 19 يوليو/ وام/ اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج النظام الأساسي الجديد للاتحاد، بما يماشى مع قانون الرياضة، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ممثلي 16 نادياً من أصل 17 عضواً، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للاجتماع.

كما صادقت الجمعية على اعتماد نظام القوائم الانتخابية للدورة المقبلة (2025-2028)، والتي ستضم 7 أعضاء، بينهم عنصر نسائي.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، على أن تتولى لجنة الانتخابات تحديد مواعيد فتح باب الترشح، والتدقيق على المتقدمين، وإعلان الموعد النهائي للانتخابات.

ووافق الأعضاء أيضاً على السماح بمشاركة المقيمين بنسبة تصل إلى 30% في تشكيل مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد، وعمر خلف ممثل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، إلى جانب ممثلي الأندية الأعضاء.

وسبق الاجتماع غير العادي، انعقاد الجمعية العمومية العادية، التي أقرت محضر الاجتماع السابق، واعتمدت التقارير الفنية والإدارية والمالية، وتقرير التدقيق الخارجي، إلى جانب خطة النشاط لعام 2025.

ووافقت الجمعية على انضمام ناديي دبا الفجيرة ومسافي كعضوين عاملين في الاتحاد، كما صادقت على انسحاب نادي المدام من العضوية.

وتم اعتماد شرط مشاركة الأندية بحد أدنى 15 لاعباً في مختلف الأنشطة سنوياً للاستمرار في العضوية العاملة، على أن تُحوّل العضوية إلى "رياضية" في حال عدم الالتزام لمدة موسمين متتاليين، وذلك بقرار من مجلس الإدارة ومصادقة الجمعية العمومية بالتمرير.

كما ناقش الاجتماع أوضاع أندية أصحاب الهمم، وأكد ضرورة توفير جميع متطلباتهم، وإعداد التشريعات التي تنظم مشاركتهم ودعمهم.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بمشروع "شطرنج المدارس"، مثمنين جهود رئيس الاتحاد تريم مطر تريم في نشر اللعبة بالمدارس، وتنظيم الدورات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم ليكونوا مدربين قادرين على اكتشاف المواهب.