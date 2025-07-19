صقر بن محمد القاسمي يثمن دعم حاكم الشارقة للعمل الخيري

الشارقة في 19 يوليو/ وام/ ثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، مشيدا برؤية سموه ودعمه المستمر لمسيرة العمل الخيري في الإمارة.

وأكد الشيخ صقر أن القرار يمثل تكليفا متجددا لمواصلة العمل بروح الفريق لخدمة المجتمع، موجها شكره إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على اهتمامه الكبير وتوجيهاته التي تعد نبراسا لمسيرة العمل الخيري والإنساني.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة على جهودهم، وهنّأ الأعضاء الحاليين والجدد بثقة القيادة الرشيدة.