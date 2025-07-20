"استكشاف الفضاء" .. ورشة عمل تحفز الابتكار لدى طلبة "صيفنا سعادة"

عجمان في 20 يوليو / وام / نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان ورشة تفاعلية بعنوان "استكشاف الفضاء" لمجموعة من الطلبة والطالبات المنتسبين لبرنامج "صيفنا سعادة 2025"، بهدف تحفيزهم على الاستكشاف والابتكار وتنمية معارفهم بعلوم الفضاء، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الاهتمام بالعلوم المتقدمة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المجلس على الاستثمار في قدرات النشء والشباب، والمساهمة في بناء جيل مبدع ومؤهل لمواكبة متطلبات المستقبل.

تناولت الورشة، التي أقيمت في مركز شباب عجمان وقدمها الدكتور محمد النور صديق، محاور رئيسية شملت دور الإمارات في ريادة الفضاء ومستقبله، وتضمنت أنشطة تفاعلية وعروضا مرئية ساهمت في تبسيط المفاهيم العلمية وتعزيز روح الاكتشاف لدى المشاركين.