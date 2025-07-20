"كهرباء الشارقة" تنفذ مشروعي كهرباء ومياه بوادي الحلو

الشارقة في 20 يوليو / وام / تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة شبكتي توزيع الكهرباء والمياه وتوصيل الخدمات للمجمع السكني لحي المهتدي المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات بجودة عالية في مناطق الإمارة كافة.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تنفيذ مشروع توصيل الخدمات وتمديد شبكة توزيع الكهرباء لحي المهتدي – المرحلة الثالثة بمنطقة وادي الحلو يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية في تلك المنطقة وتوفير خدمات كهربائية مستدامة تدعم احتياجات السكان والمشاريع المستقبلية وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة .

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة واحدة لتوزيع الكهرباء جهد 11 ك.ف وتركيب 5 صناديق توزيع كهرباء وتمديد كابلات ضغط متوسط بطول كيلومتر وضغط منخفض بطول 1920 مترا، متوقعا الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الشهر القادم بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم.

ولفت إلى أن شبكة المياه للمجمع السكني الجديد يتم تنفيذها وفق أفضل المواصفات وباستخدام أنابيب من نوعية GRE التي تعتبر من أفضل الأنواع وبتكلفة تصل إلى 232.154 ألف درهم.