"مبادلة" تطلق مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية

أبوظبي في 20 يوليو/ وام/ أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) اليوم عن بدء العمل رسميا في مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية، والذي يُتوقع أن يشكل نقلة نوعية في تجربة الحياة العصرية التي تقدمها الجزيرة، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والترفيه في أبوظبي.

شارك في حفل التدشين - الذي شهد وضع حجر الأساس - كل من وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة"، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى "مبادلة".

ويشمل المشروع مجموعة من المرافق والتجارب عالمية المستوى، صُممت بعناية لتوفير أسلوب حياة عصري متكامل وتفاعلي يلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء.

وقال الدكتور بخيت الكثيري: “ يعد مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية استثمارا إستراتيجيا في مستقبل الجزيرة، إذ تتضمن هذه المبادرة عناصر جذب جديدة ترفع مستوى جودة الحياة وتوفر تجربة متنوعة لزوار الجزيرة، كما تعزز مكانتها كوجهة رائدة للترفيه والحياة العصرية”.

وعند اكتمال المشروع، ستصبح الواجهة البحرية لجزيرة المارية وجهة حيوية نابضة بالحياة، تشكل خلفية مثالية للمشهد الحضري، ومقصداً جاذباً للزوار من مختلف أنحاء العالم.