منتخب الإمارات للرجبي يواجه ناميبيا في تصفيات كأس العالم "أستراليا 2027"

دبي في 20 يوليو/ وام/ يلتقي منتخب الإمارات للرجبي (فئة 15 لاعباً) مع منتخب ناميبيا، وصيف بطل إفريقيا، يوم السبت المقبل في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن الملحق الآسيوي - الأفريقي المؤهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للرجبي 2027 في أستراليا، في أول ظهور للمنتخب الوطني في هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على منتخب سريلانكا في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، فيما حجز منتخب ناميبيا مقعده بعد حلوله وصيفاً في بطولة إفريقيا.

وتجمع المباراة بين وصيف آسيا ووصيف إفريقيا، على أن يتأهل الفائز لخوض المرحلة النهائية من التصفيات، المقررة في دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخب بلجيكا (خامس أوروبا) وثاني منطقة أميركا الشمالية.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى كمبالا غداً، برئاسة فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، وتضم 23 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، و4 مساعدين، والجهاز الطبي، بالإضافة إلى الإداري نزار مهران.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن مجلس الإدارة حرص على سفر البعثة مبكراً لإقامة معسكر إعدادي في أوغندا، بما يضمن التكيف مع الأجواء المحلية وتركيز اللاعبين على التحضيرات، في ظل الطموحات الكبيرة ببلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات، ومن ثم المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.