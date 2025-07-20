تفاعل لافت مع برنامج "عطلتنا غير " الصيفي بالشارقة

الشارقة في 20 يوليو/ وام/ يشهد البرنامج الصيفي "عطلتنا غير"، الذي ينظمه نادي الشارقة للسيارات القديمة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، تفاعلا واسعا بمشاركة أكثر من 18 جهة مجتمعية وثقافية وصحية، ساهمت في إثراء البرنامج بورش عمل وفعاليات متخصصة، تعكس روح التكامل المؤسسي في دعم وتنمية مهارات الأجيال الناشئة.

وانطلق البرنامج بأسبوع "أنا مبدع"، الذي ركز على تنمية الذائقة الفنية، تلاه أسبوع "هنا الشارقة" عبر رحلات ميدانية لمعارف المدينة، ثم أسبوع "أنا المجتمع" لتعزيز الانتماء والمسؤولية.

ويستمر البرنامج في أسبوعه الرابع "أنا رياضي"، فيما يُختتم في 31 يوليو بأسبوع "أنا المستقبل"، الذي يستعرض آفاق الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأكدت عائشة القصاب، رئيس فريق البرنامج، أن "عطلتنا غير" رسخ مكانته كمنصة تعليمية وترفيهية متميزة، وسط تفاعل كبير من المؤسسات التي قدمت ورشا متنوعة في السلامة والتراث والإبداع والصحة والرياضة والمسؤولية المجتمعية.