"دبي للثقافة" تنظم "تباشير الخير 2" احتفاء بموسم حصاد التمور

دبي في 20 يوليو /وام/ تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الثانية من فعالية "تباشير الخير" خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو المقبل في متحف الشندغة، وذلك ضمن حملة "وجهات دبي" الصيفية.

تأتي الفعالية احتفاء بموسم حصاد التمور وتسليطا للضوء على أهمية شجرة النخيل ومكانتها في الثقافة المحلية، باعتبارها رمزاً وطنياً وعنصراً أساسياً في التراث الإماراتي.

وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة التراثية والتفاعلية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالعادات المرتبطة بالنخيل والتمور، والمساهمة في نقل الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

وأكد عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة، أهمية الفعالية في تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بشجرة النخيل وقيمتها التراثية والاقتصادية، مشيراً إلى دورها في دعم السياحة الثقافية واستقطاب الزوار إلى المتحف، الذي يحتضن مقتنيات وصوراً توثق بدايات دبي وتراثها الاجتماعي والثقافي.