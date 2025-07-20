منافسات قوية في مسابقة التين ضمن مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي في 20 يوليو / وام / شهدت مسابقة التين في مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المزارعين ضمن فئتي التين الأحمر والتين الأصفر، بمشاركة 38 مزرعة قدّمت نحو 400 كيلوجرام من التين المحلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان، المستمرة حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

توج الفائزين سعادة عبيد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، بحضور سلطان سالم الشامسي مدير المركز الزراعي الوطني في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعيسى عبدالله الخوري ضابط رئيسي خدمات الإسكان في هيئة ابوظبي للإسكان، وعدد من المزارعين وممثلي الجهات المشاركة وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في فئة التين الأصفر فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري، بالمركز الأول فيما جاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل ابراهيم المعمري.

وفي فئة التين الأحمر جاء حارب محمد غنام الهاملي في المركز الأول، وحل في المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي.

وفي سياق متصل، بدأت لجنة التحكيم صباح اليوم استلام مشاركات "مزاينة رطب الشيشي"، على أن تنطلق صباح غد الإثنين استلام مشاركات "مزاينة رطب بومعان" ضمن فئات المهرجان المتنوعة.