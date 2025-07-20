"تنفيذي الشارقة" يبحث تطوير إجراءات إحالة الحالات الاجتماعية بين الجهات الحكومية

الشارقة في 20 يوليو / وام / نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بـ “إدارة التطوير الحكومي”، ورشة متخصصة بعنوان "تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات الاجتماعية بين الجهات الحكومية" بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية.

وهدفت الورشة إلى تطوير الإجراءات الداخلية ووضع نظام موحد لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية بطريقة سلسة وفعالة تتيح الربط المباشر بين الجهات الحكومية بما يعزز تكامل الأدوار وصولاً إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورش تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إطار مشروع "برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل" الذي يستهدف تطوير الخدمات الحكومية في جميع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات فعالة وسلسلة بما يعزّز من جودة الحياة في الإمارة.

واستمرت الورشة على مدار أسبوعين بمشاركة أكثر من 30 موظفا من 9 جهات حكومية.