"كالدس" تعرض تقنيات إماراتية متطورة في الصناعات الدفاعية خلال "IDEF 2025"

أبوظبي في 20 يوليو/ وام/ تشارك مجموعة كالدس القابضة الإماراتية في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «IDEF 2025» الذي يُقام في مركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، وذلك ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي يشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن".

تعد مشاركة "كالدس القابضة" بـ “IDEF 2025” الأكبر والأكثر تنوعا، حيث تعرض عبر منصة خاصة بها تحت مظلة الجناح الوطني أكثر من 15 منتجًا وتقنية متقدمة من صناعاتها الدفاعية الرائدة.

وتهدف المجموعة من خلال مشاركتها إلى إبراز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية وتمثيل المنتجات الوطنية في المحافل الدولية، لتعكس مدى تقدم وتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي تضاهي مثيلاتها عالميا.

وتستعرض "كالدس " خلال المعرض مجموعة من أبرز حلولها ومنتجاتها، تشمل مركبة الدعم القتالي المدرعةMATV مع منصة إطلاق صواريخ الحداه وستة نماذج مختلفة من منظومة صواريخ "الحداه" إلى جانب نموذج مصغّر لخط إنتاج مصنع الآليات العسكريةCLS ومشبّه قمرة قيادة لطائرة ‏B-250 (Simulator)علاوة على نموذج مصغّر لكل من الطائرة B-250 الهجومية الخفيفة الطائرة التدريبية المتقدمة B-250T إضافة إلى حلول الشركة في مجال تصنيع المكونات الفرعية.

وتسلط "كالدس" الضوء خلال الحدث العالمي على قدراتها في مجال الأنظمة الكهروضوئية (Electro-Optics – EO)، بما فيها تقنيات الأشعة تحت الحمراء وتُعد هذه الأنظمة مكونًا أساسيًا في المنظومات الدفاعية الحديثة، تتيح تنفيذ مهام الرصد والتعقب بدقة عالية في مختلف البيئات، بما في ذلك ظروف الرؤية المحدودة وتجمع هذه الأنظمة بين التصوير الحراري، والاستشعار البصري، وتحديد المدى بالليزر، لتوفير وعي ميداني متقدم يعزز من فعالية العمليات ودقة الاستهداف.

وتعرض "كالدس" خلال مشاركتها المرتقبة نموذجًا خاصًا لـ الشاصي العسكري (Military ‏Chassis) الخاص بالمركبات العسكرية ويُعد الهيكل البنيوي للمركبة القتالية والمصنع محليا ويتميز بصلابته وقدرته على تحمّل الأوزان العالية والظروف التشغيلية القاسية، مع قابلية التهيئة لتلبية متطلبات الدعم القتالي، بما يشمل أنظمة الحماية والتسليح ومقاومة الألغام.

وقال سعادة الدكتورخليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة إن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني للدولة في المعرض تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية.

وأضاف البلوشي: "نتطلع من خلال مشاركتنا إلى تعزيز الحضور الإماراتي عبر منتجات كالدس الدفاعية المتطورة، واستكشاف الفرص الواعدة من خلال اللقاءات مع قادة وممثلي الشركات المشاركة، وعرض حلولنا المبتكرة التي نفتخر بصناعتها محليًا، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورنا في الأسواق العالمية، كما نسعى لتعزيز سلاسل الإمداد الوطني لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي".

وأوضح أن كالدس تركز من خلال مشاركاتها في المعارض والمؤتمرات على نقل التكنولوجيا لمواكبة التطورات الحديثة، مع إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.

وأكد أن المشاركة الواسعة لمجموعة كالدس في المعرض تعكس التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تدعم رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة.