مركز محمد بن خالد الثقافي ينظم برنامجا تدريبيا في إدارة الوعي والتطوير الذاتي

العين في 20 يوليو/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي في العين، مساء أمس، برنامجا تدريبيا متخصصا في إدارة الوعي والتطوير الذاتي، تزامناً مع عام المجتمع 2025، وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبالتعاون مع مركز "رؤية المستقبل للتدريب".

وشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين المعتمدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والقيادة الإبداعية، وتمكين المرأة، وريادة الأعمال، من بينهم الدكتور صالح المراشدة، والدكتور سلطان كراني، والدكتورة منى غازي، والدكتورة هديل السداوي.

واستقطب البرنامج نحو 160 مشاركا، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز القدرات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة 2030 ومئوية الإمارات، من خلال بناء مهارات مبتكرة وتحفيز التفكير الاستباقي والريادي.

كما تخللت الفعالية جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية، عبر خلالها الحضور عن تقديرهم لما تقدمه الشيخة شما من جهود فاعلة في دعم المجتمع، مثمنين مبادرات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.