تحالف بقيادة "العربية للطيران" و"مجموعة نسما" و"كن القابضة" يفوز بإنشاء ناقل جوي جديد

الشارقة في 20 يوليو / وام / أعلن التحالف المكوّن من شركة "العربية للطيران" و"مجموعة نسما" و"شركة كن القابضة" عن فوزه بمنافسة الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية لإنشاء وتشغيل ناقل جوي اقتصادي وطني جديد يتخذ من مطار الملك فهد الدولي في الدمام مقرًا له ويهدف إلى تعزيز الربط الجوي المحلي والدولي للمنطقة الشرقية.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لرؤية مشتركة وشراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة تركز على تقديم نموذج تشغيل يدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.

واوضح عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران نفخر باختيارنا من قبل الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لإطلاق ناقل وطني اقتصادي جديد مقره الدمام ونتقدم بخالص الشكر للهيئة على ثقتها بنا وبصفتنا مشغّلًا رائدًا للطيران الاقتصادي في المنطقة يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة تؤكد التزامنا المستمر بدعم نمو وتطور قطاع الطيران في المملكة ومن خلال نموذجنا الاقتصادي الناجح وخبرتنا الإقليمية سيوفر هذا التعاون الجديد تجربة سفر موثوقة وذات قيمة مضافة للمسافرين وسيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة الشرقية وخارجها.

و أعرب كل من فيصل بن صالح التركي رئيس مجموعة نسما و محمد بن نبيل حفني الرئيس التنفيذي لشركة كن القابضة عن فخرهم كونهم جزءاً من هذه الخطوة الوطنية الطموحة التي تمثل ثمرة شراكة استراتيجية مع مجموعة العربية للطيران وتنسجم مع ما يشهده قطاع السياحة والطيران من تطور لافت في المملكة.

و أوضحا ان إطلاق ناقل اقتصادي جديد من الدمام لا يقتصر على كونه مشروعاً للنقل الجوي فحسب بل هو مساهمة مباشرة في تعزيز البنية التحتية السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي للمنطقة الشرقية بما يشمل خلق فرص عمل نوعية وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع و نحن نؤمن بأن هذا المشروع يجسد دور القطاع الخاص في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعكس روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة ونتطلع إلى أن يكون هذا الناقل نموذجاً يحتذى به في التكامل بين الجهود المحلية والدولية، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وسيستهدف الناقل الوطني الاقتصادي الجديد أن يخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية عبر45 طائرة في 2030 مما يعزز الربط الجوي للمملكة ويصل إلى قرابة 10 ملايين مسافر سنوياً من مدينة الدمام والمنطقة الشرقية وسيوفر ما يزيد عن 2400 وظيفة مباشرة في القطاع ويدعم السياحة ويدعم النمو المحلي الاقتصادي للمنطقة الشرقية.