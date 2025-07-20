الإمارات للدراجات يحافظ على الصدارة في ختام المرحلة 14 من طواف فرنسا

باريس في 20 يوليو / وام / حافظ فريق الإمارات للدراجات الهوائية على صدارته في طواف فرنسا الدولي، بفضل تألق نجمه السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي حلّ في المركز الثاني في المرحلة الرابعة عشرة من السباق أمس، والتي امتدت لمسافة 182.6 كيلومتراً بين باو وقمة لوشون-سوبرباجنيير، مروراً بتلال أسطورية مثل تورماليه، كول داسبين، وكول دي بيريسورد.

وتمكن بوجاتشار من الاحتفاظ بالقميص الأصفر، موسعاً الفارق في الترتيب العام أمام أقرب منافسيه، بعد أداء قوي على الطرق الجبلية الصاعدة، رغم الأجواء الضبابية والطريق الزلق.

وشهدت المرحلة تحركاً مبكراً من مجموعة الانفصال التي تصدرت السباق عند تسلق تورماليه، قبل أن يبدأ فريق الإمارات بقيادة بوجاتشار في تقليص الفارق تدريجياً عبر تسلق داسبين وبيريسورد.

وفي الأمتار الأخيرة، حافظ ثيمن أرينسمان من فريق (إنيوس غريناديرز) على تقدمه ليحسم المركز الأول، بينما فرض الثنائي بوجاتشار والدنماركي يوناس فينجيجارد سيطرتهما خلفه، في استمرار لمنافستهما الحصرية على صدارة السباق.

وجاء بوجاتشار في المركز الثاني بفارق دقيقة و8 ثوانٍ عن الفائز، فيما حلّ فينجيجارد ثالثاً متأخراً بدقيقة و12 ثانية، ليصل الفارق العام بين بوجاتشار وفينجيجارد إلى 4 دقائق و13 ثانية.

وفي تصريحاته عقب السباق، قال بوجاتشار: “قدم أرينسمان أداءً رائعاً واستحق الفوز. نحن أيضاً قدمنا سباقاً مميزاً دون ارتكاب أخطاء. تسلق تورماليه بعد ساعتين ونصف من الجهد كان اختباراً حقيقياً، خاصة مع الضباب الكثيف وانخفاض مدى الرؤية، لكننا تجاوزنا التحديات بأمان".

الترتيب العام بعد المرحلة 14:.1تادي بوجاتشار (فريق الإمارات-XRG) 50 ساعة 40 دقيقة 28 ثانية .2يوناس فينجيجارد (فيسما لييس أ بايك) + 4 دقائق و13 ثانية .3 فلوريان ليبوويتز (بورا هانزجروهي) + 7 دقائق و53 ثانية.