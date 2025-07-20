وزارة الرياضة تنظم “تجربة المستخدم” لتطوير خدمات التراخيص الرياضية

دبي في 20 يوليو / وام / نظمت وزارة الرياضة “مختبر رحلة تجربة المستخدم” الثاني خلال عام 2025، بهدف تطوير خدمات التراخيص الرياضية وتحسين تجربة المتعاملين من الأندية والشركات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق التحول الرقمي ودعم مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.

ويركز المختبر على تطوير 4 خدمات رئيسية تشمل: إصدار الرخص، وتجديدها، وإضافة الأنشطة، وتحديث بيانات الرخصة، من خلال تحليل شامل للخطوات والإجراءات الحالية، وتقديم المشورة الفنية للمتعاملين، بما يسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الرياضية ورفع مستوى رضا المتعاملين.

جاء ذلك بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) ومكتب سعادة المتعاملين بالوزارة. وفي نهاية فعاليات المختبر اليوم، كرم الهاجري الحضور من ممثلي شركاء الوزارة بالقطاع الخاص.

وقال محمد ناصر عامر، مدير مكتب سعادة المتعاملين في وزارة الرياضة، إن المختبر يجسد نهج الوزارة في الاستماع للمتعاملين وتصميم حلول مرنة وفعالة تستجيب لاحتياجاتهم الواقعية، مضيفاً أن “تحسين تجربة المتعامل لا يقتصر على تقليص الخطوات، بل يشمل بناء رحلة متكاملة تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة”.

وشهد المختبر جلسات تفاعلية بمشاركة ممثلين عن 5 مؤسسات رياضية من القطاع الخاص، خُصصت لكل منها جلسة منفردة لاستعراض رحلة طلب الترخيص من البداية حتى النهاية، وتحديد مجالات التحسين من منظور المتعامل، إلى جانب مناقشة مقترحات لتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت المستغرق، وتعزيز التكامل الإداري والحوكمة.

وتواصل وزارة الرياضة تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف تعزيز جودة الخدمات وتقديم تجربة رقمية متميزة لكافة الشركاء، دعماً لنمو القطاع الرياضي الخاص كجزء من منظومة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.