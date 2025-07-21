"الجودو" يختتم استعداداته للمشاركة في بطولة "جراند سلام" بمنغوليا

تبليسي في 21 يوليو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اختتام برنامج منتخبنا الوطني في العاصمة الجورجية تبليسي، للمشاركة في بطولة أولان باتور "جراند سلام 2025"، المقررة خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، وصول بعثة المنتخب إلى منغوليا غدا، لمتابعة برنامج الإعداد، والمشاركة في مراسم القرعة المقررة عبر تقنية الفيديو "الخميس" المقبل.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، بينما تضم قائمة المنتخب 5 لاعبين هم سيميو كونستا، "وزن تحت 60 كجم"، وناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف، "وزن تحت 73 كجم"، وعمر جاد "وزن تحت 81 كجم"، وسليمان إبراهيم "وزن تحت 90 كجم".