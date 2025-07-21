طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة

دبي في 21 يوليو /وام/ أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن إطلاق رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التزامها بدعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة.

وستُشغَّل الناقلة هذه الرحلة الإضافية على متن طائرتها "بوينج 777" على الرحلة "ئي كيه 709/710".

وتُسيّر طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً إلى موريشيوس على متن طائرتها العملاقة "إيرباص A380"، عبر الرحلتين "ئي كيه 701/702" و"ئي كيه 703/704"، وستوفّر الرحلة اليومية الثالثة، ضمن اتفاقية تبادل الرموز مع "طيران موريشيوس"، مواعيد سفر مرنة لتلبية احتياجات المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين الراغبين في زيارة هذا الموقع السياحي في المحيط الهندي.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الرحلات اليومية للناقلة أسهمت بشكل كبير في نمو قطاع السياحة في البلاد، وإن من شأن الرحلة الإضافية أن تزيد السعة المقعدية على الخط بأكثر من 30%، وتوفّر خيارات سفر إضافية للمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال، مع ربط سلس بالوجهات الأخرى.

ومنذ بدء خدمات طيران الإمارات إلى موريشيوس في عام 2002، نقلت الشركة أكثر من 8.8 مليون راكب، وأكثر من 126 ألف طن من الشحنات على رحلاتها من وإلى الجزيرة.

وأسهمت عمليات الركاب والشحن في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، من ضمنها 119 مليون دولار كعائدات مباشرة من الرحلات، و264 مليون دولار من عائدات السياحة، بالإضافة إلى 530 مليون دولار من الإنفاق السياحي في اقتصاد موريشيوس، إلى جانب خلق نحو 3600 وظيفة.