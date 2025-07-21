منتخب الطائرة يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا ويحسن ترتيبه العالمي

المنامة في 21 يوليو /وام/ تأهل منتخب الإمارات للكرة الطائرة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم غرب آسيا لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها مملكة البحرين بمشاركة ثمانية منتخبات، وتستمر منافساتها حتى 27 يوليو الجاري.

وجاء تأهل المنتخب بعد تحقيقه انتصارين متتاليين ضمن منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول، حيث فاز على الأردن 3-0، ثم تغلب على لبنان 3-1، ليحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي قبل مواجهته المقبلة أمام البحرين مستضيف البطولة.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة بتشكيلة تجمع بين عناصر منتخب الشباب وعدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، في إطار خطة الاتحاد لتأهيل المواهب ومنحها فرصاً للاحتكاك الدولي، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وتزامن هذا التأهل مع صعود المنتخب الوطني للمركز الـ54 عالمياً، والـ11 آسيوياً، وفق التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأكد عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن الفوزين المتتاليين في بطولة غرب آسيا، أسهما في تحسين تصنيف المنتخب على المستويين العالمي والآسيوي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس فاعلية الإستراتيجية التي يعمل بها الاتحاد لتطوير اللعبة.