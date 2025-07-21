"طاقة أبوظبي" و "إنسياد" تتعاونان لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ وقّعت دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي، اليوم، مذكرة تفاهم مع كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال العالمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والمياه، والاستدامة، والتغيير السلوكي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة.

وقّع المذكرة كل من المهندس محمد صالح الحضرمي، مدير إدارة أداء كفاءة الطاقة والمياه بالإنابة في دائرة الطاقة، وزينة سليمان، المدير العالمي لعلاقات وتعلّم الخريجين في كلية "إنسياد"، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة : إن التعاون يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء نموذج مبتكر لإدارة كفاءة الطاقة والمياه في أبوظبي، قائم على تحليل السلوكيات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة الموارد.

وأضاف أن هذا التعاون سيمكن من اختبار وتنفيذ مبادرات نوعية قابلة للتطوير، تسهم في نشر ثقافة الترشيد وتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.

من جانبها، أكدت زينة سليمان، أن مذكرة التفاهم تمثل انطلاقة مهمة نحو شراكة قائمة على تبادل المعرفة العلمية والتطبيق العملي في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية في مجالات كفاءة الطاقة، ودراسة سلوكيات المستهلكين في استهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب تنفيذ برامج تجريبية مشتركة تُسهم في تحسين استخدام الموارد ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

كما تشمل التعاون في تنفيذ أبحاث معيارية في استهلاك الطاقة، وتطوير إستراتيجيات مبنية على البيانات لدعم السياسات والممارسات المستدامة، مع التركيز على بناء شراكات إستراتيجية في مرحلة ما بعد تنفيذ المشاريع التجريبية لتوسيع نطاق التأثير، وستركز على تبادل المعلومات، وإجراء البحوث، وتقييم نتائج البرامج التجريبية، بما يضمن أعلى معايير التعاون المؤسسي بين الطرفين.