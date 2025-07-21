راشد الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة الفورمولا الإقليمية

مرسيليا في 21 يوليو /وام/ حقق السائق الإماراتي راشد الظاهري، المركز الثاني في السباق الثاني من بطولة الفورمولا الإقليمية، الذي أقيم على حلبة بول ريكار قرب مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج، في إنجاز جديد ضمن مسيرته الرياضية الواعدة.

وشهدت الحلبة الشهيرة، التي تُعد من أبرز مضامير سباقات السيارات العالمية، منافسة قوية بين 26 سائقاً يمثلون 18 دولة، حيث تألق الظاهري بأداء مميز منذ انطلاق سباقات عطلة نهاية الأسبوع، واضطر بعد خوضه جولتين تدريبيتين يوم الجمعة، إلى الانسحاب من السباق الأول يوم السبت بسبب عطل فني ناتج عن ثقب في الإطار الخلفي.

وعاد الظاهري بقوة يوم أمس (الأحد)، مسجلاً المركز الأول في مجموعته خلال الحصة التأهيلية الثانية، وبفارق بلغ 0.055 ثانية فقط عن المركز الأول العام، لينطلق من المركز الثاني في السباق. وتمكّن من الحفاظ على موقعه حتى النهاية بفضل إستراتيجيات قيادة محكمة، وسجّل أسرع لفة في السباق بزمن 1:58.862.

ويُعد هذا التتويج أول صعود لسائق إماراتي على منصة الفورمولا الإقليمية في حلبة بول ريكار، ما يعكس تطور الكفاءات الإماراتية في رياضة السيارات.

وتنتقل منافسات البطولة إلى حلبة إيمولا الشهيرة في إيطاليا بعد أسبوعين، لمواصلة جولات البطولة التي تستقطب نخبة المواهب الشابة من أنحاء العالم المختلفة.