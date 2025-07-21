"هايروكس" يستقطب 3506 رياضيين من 124 جنسية في أبوظبي

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ نظّم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة "هايروكس" ومركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، يوم امس، سباق "هايروكس" العالمي، أكبر سباق داخلي للياقة البدنية، والذي يُعد الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية من 124 جنسية.

وشهد الحدث، الذي أُقيم ضمن فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي"، مشاركة 3506 رياضيين من أنحاء العالم، بينهم 213 رياضياً محترفاً، وبلغت نسبة المشاركات من السيدات 41%، وتصدّرت الفئة العمرية بين 30 و35 عاماً نسبة المشاركين، بينما جاءت المملكة المتحدة في صدارة الجنسيات بنسبة 24%، تلتها دولة الإمارات بنسبة 9% بمشاركة 340 رياضياً إماراتياً، ثم إيرلندا والفلبين بنسبة 5.25% لكل منهما.

وتكوّن السباق من ثماني جولات جري لمسافة كيلومتر واحد، تخللتها ثمانية تمارين لياقة بدنية وظيفية، ضمن منافسات مفتوحة لفئات متعددة شملت الفردي (رجال وسيدات)، والثنائي (رجال، وسيدات، ومختلط)، والثنائي للمحترفين، والفردي للمحترفين، وسباق التتابع للفرق، وفئة أصحاب الهمم.

وانطلقت المنافسات في تمام الساعة السابعة صباحاً بسباق الرجال، وتواصلت حتى التاسعة مساءً مع سباق التتابع، فيما جرت مراسم التتويج للفائزين تباعاً بدءاً من الساعة 12:45 ظهراً وحتى 10:45 مساءً، وسط حضور جماهيري تجاوز 12 ألف شخص على مدار اليوم.

وأكد سعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم سباق هايروكس في العاصمة أبوظبي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، مشيراً إلى أن الحدث ينسجم مع أهداف "عام المجتمع" عبر تعزيز قيم التماسك والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، إن استضافة سباق هايروكس للمرة الأولى ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، يعكس التزام المجموعة باستقطاب فعاليات رياضية رائدة تدعم مفاهيم الحياة الصحية، وتُعزز إسهام القطاع في التنمية المستدامة.

ويُعد سباق "هايروكس" من أسرع السباقات نمواً في العالم في مجال منافسات اللياقة البدنية، ويتميّز بمزجه بين الجري وتمارين اللياقة ضمن صيغة موحدة تناسب المستويات المختلفة، ما يجعله تجربة شاملة لعشّاق التحدي واللياقة البدنية على حد سواء.