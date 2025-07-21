الأحواض الجافة العالمية تُطلق مسابقةً لتسمية أقوى رافعة في الشرق الأوسط

دبي في 21 يوليو/وام/ أطلقت الأحواض الجافة العالمية، وهي حوض بناء وإصلاح السفن الأساسي في دبي والتابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مسابقةً للجمهور في الإمارة لتسمية الإضافة الجديدة الكبرى إلى مجموعة أصولها الهندسية عالمية المستوى، وهي رافعة عائمة تزن 5000 طن.

وتعتبر هذه الرافعة الأكبر من نوعها في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وتمثل أحدث الابداعات الهندسية المبتكرة التي تؤكد الالتزام بالتميز في الخدمات البحرية.

وتدعو الأحواض الجافة العالمية جميع المواطنين والمقيمين، من المهندسين والطلاب و الشعراء ورواد الأعمال، للمساعدة في إعطاء هذه الآلة الضخمة اسمًا يليق بإرثها.

ويتم تصنيع رافعةً عائمةً ذات هيكل بقوائم سفلية من قبل شركة شنغهاي زينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، وسيتم تسليمها في دبي في صيف عام 2026، ولكن يجب تحديد الاسم النهائي قبل نقشه بشكل دائم على الرافعة أثناء عملية التصنيع، ليصبح جزءًا من هويتها لعقود قادمة.

صُممت هذه الرافعة العائمة لرفع حمولات تصل إلى 5000 طن إلى ارتفاع 120 متراً فوق سطح الماء، وتُعتبر تحفةً حديثةً في مجال الهندسة البحرية.

وعند تشغيلها، ستعزز الرافعة العائمة الجديدة قدرات الأحواض الجافة العالمية على تنفيذ مشاريع بحرية ومشاريع طاقة ضخمة.

افتتحت الأحواض الجافة العالمية في ميناء راشد عام 1979 من قبل باني نهضة دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وكان للأحواض الجافة العالمية دور ريادي في تطور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ بحري وصناعي عالمي.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، قامت الأحواض الجافة العالمية بإصلاح عدد من أكبر ناقلات النفط في العالم، وطوّرت بنيةً تحتيةً عائمةً متطورة.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": الرافعة الجديدة ليست مجرد آلة، بل هي رمز لطموح دبي ومرونتها وتميزها الهندسي، وصرح استثنائيً نقوم ببنائه، وندعو المواطنين والمقيمين للمساهمة في منح هذا الرمز اسماً يعكس قيمنا المشتركة وتراثنا ورؤيتنا للمستقبل.

وقال الكابتن الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: لأكثر من 40 عاماً، دعمت الأحواض الجافة العالمية نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري عالمي، وتمثل هذه الرافعة الجديدة قفزة نوعية في الحجم والقدرة والابتكار.

بقدرة رفع قصوى تصل إلى 5000 طن، تستطيع هذه الآلة العملاقة رفع 400 حافلة ذات طابقين أو 25 طائرة عريضة البدن، وعند اكتمال تركيبها وامتدادها بالكامل، سيبلغ ارتفاعها 180 متراً، وهو ما يعادل ارتفاع سطح مبنى برج العرب الشهير، مما يجعلها من أقوى الرافعات وأكثرها إثارة للإعجاب في العالم.

والمسابقة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين، إذ تدعو دي بي ورلد المشاركين إلى اقتراح اسم جذّاب بدلالات ثقافية مشتركة، يرمز إلى القوة والتراث البحري والابتكار ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب أن تتضمن المشاركات أسماءً مقترحة باللغة العربية أو الإنجليزية، مع شرح موجز لمعناها ومصدر إلهامها.

ستقوم لجنة من الخبراء، تضم قيادات من الأحواض الجافة العالمية، وشخصيات ثقافية إماراتية، ومتخصصين في العلامات التجارية، باختيار الأسماء المناسبة.

ومع اقتراب بطولة الفورمولا 1 من نهايتها المثيرة على حلبة مرسى ياس في شهر ديسمبر، تُتيح مجموعة موانئ دبي العالمية الفرصة لأحد المشجعين المحظوظين للفوز بخوذة سائق فريق مكلارين ريسينغ 2025 موقعة وبالحجم الكامل.

