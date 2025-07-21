مجلس الإمارات للإعلام ينال أول شهادة مطابقة لـ"أنسنة المباني"

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ منحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبنى مجلس الإمارات للإعلام في إمارتي أبوظبي، ودبي شهادة "أنسنة المباني"، ليصبح أول مبنى على مستوى الدولة يحصل على هذا التصنيف المتقدم.

وتم منح المبنى هذه الشهادة نظراً لاستيفائه جميع متطلبات المعايير الوطنية الجديدة لـ "أنسنة المباني"، التي طورتها الوزارة ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، التي تهدف إلى تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، عبر بناء مجتمع مزدهر، متلاحم، ومتقدّم عالمياً، إضافة إلى دعم رؤية الإمارات 2071 نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وسلّم سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، شهادة "أنسنة المباني" إلى سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وذلك بحضور سعادة المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في الوزارة، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال زيارة وفد الوزارة لمبنى المجلس في دبي.

وتُعد هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتشكل مرجعية تم تطويرها بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في تصميم المباني الصديقة للإنسان، حيث تتناول جوانب متعددة تركز على صحة المستخدمين وراحتهم النفسية والبدنية، مثل تحسين جودة الهواء الداخلي، وزيادة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وتحقيق الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، إلى جانب مراعاة الهوية الثقافية والمناخ المحلي في التصميم العمراني.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع"، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بوضع الإنسان في صميم عملية التخطيط والتطوير العمراني، ويعزز توجهها نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تراعي جودة الحياة في تفاصيلها، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة.

وقال سعادة المهندس حسن المنصوري، إن تطوير المعايير الوطنية لأنسنة المباني يُعد نقلة نوعية في مسار الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لخلق مساحات عمرانية أكثر إنسانية، وتدعم التوجه نحو بناء مدن تراعي احتياجات الإنسان، صحياً ونفسياً، بما يعزز من الصحة العامة والرفاه المجتمعي.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم تطبيق هذه المعايير على مشاريع الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، داعيًا الجهات في القطاعين الحكومي والخاص إلى تبنّيها، والاستفادة من الشهادة الإماراتية المتخصصة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه، قال سعادة محمد الشحي، إن هذا الانجاز يعكس الالتزام برؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031" التي تضع جودة الحياة والاستدامة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع مزدهر يتمتع بأعلى مستويات السعادة والصحة والبيئة المستدامة.

وأكد حرص المجلس الوطني للإعلام على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتطبيق معايير متقدمة تُعنى بالإنسان، بما يسهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة داخل المجلس، ترتقي بالصحة الجسدية والنفسية، وتدعم الاستدامة البيئية، وبشكل ينعكس إيجاباً على سعادة الموظفين والشركاء ويرفع مستوى الإنتاجية.