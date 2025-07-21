أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل المحفوظ بن بيه

الرياض في 21 يوليو/وام/ استقبل معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، في مكتبه بالرياض، سعادة المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسِّلم الذي نقل رسالة من معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، تضمنت تأكيد سماحته على أهمية توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين، في إطار جهودهما المتكاملة لخدمة قضايا السِّلم العالمي وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

وأشاد سعادة المحفوظ بن بيه عن بالشراكة المثمرة بين منتدى أبوظبي للسِّلم ورابطة العالم الإسلامي، منوّهًا بدور الرابطة الريادي في تصحيح المفاهيم الدينية ونشر الرواية الأصيلة للإسلام، المبنية على قيم الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة، والتي شكّلت سدًّا منيعًا في وجه خطاب الغلو والتطرف وتشويه الدين.

وأكد على أن النجاحات المتحققة، بدءًا من إطلاق وثيقة مكة المكرمة، تجسّد المكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية في وجدان المسلمين وفي ضمير الإنسانية جمعاء.