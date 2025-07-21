"موارد الشارقة" تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعليم لغة الإشارة لموظفي الصفوف الأمامية

الشارقة في 21 يوليو / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تعليم لغة الإشارة، استهدف موظفي الصفوف الأمامية والعاملين في مجال خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية .

وأقيم البرنامج التدريبي في مقر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، حيث ركّز على تمكين المشاركين من تعلم أساسيات وقواعد لغة الإشارة، ونشرها في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تسهيل التواصل مع أصحاب الهمم من فئة ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير بيئة خدمية شاملة تراعي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وتضمّن البرنامج مقدمة توعوية حول لغة الإشارة ومفرداتها الأساسية، إلى جانب التعريف بالإعاقة السمعية وأساليب التعامل المناسبة مع أصحابها،.