قبول 2546 طفلاً في حضانات الشارقة الحكومية للعام الدراسي الجديد

الشارقة في 21 يوليو / وام / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن فتح باب القبول لأطفال الإمارة في الحضانات الحكومية للعام الدراسي 2025-2026 ضمن خطة توسعية شاملة تشمل استقبال الأطفال على ثلاث مراحل تبدأ في سبتمبر المقبل بمجموع 2546 طفلاً موزعين على 32 حضانة حكومية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

وستبدأ المرحلة الأولى في سبتمبر 2025 حيث سيتم قبول 2176 طفلاً من الأطفال القدامى والجدد في مختلف حضانات الشارقة الحكومية تليها المرحلة الثانية في أكتوبر التي تشمل استقبال جميع الأطفال المسجلين في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن والمنطقة الوسطى ممن لم تُتح لهم فرصة القبول في المرحلة الأولى وذلك تزامناً مع استلام حضانة اللؤلؤية في خورفكان بسعة 252 طفلاً وحضانة الساف في كلباء بسعة 178 طفلاً بعد إنجازهما من دائرة الأشغال العامة فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في ديسمبر 2025 وتتضمن قبول 239 طفلاً من الأطفال المسجلين في مدينة الشارقة الذين لم تشملهم مراحل القبول السابقة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة التوسع المتدرج التي تضمن سلاسة عملية الدمج والاستيعاب وتراعي الجوانب التشغيلية والتربوية في كل مرحلة من مراحل القبول انسجاماً مع رؤية أكاديمية الشارقة للتعليم الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من السنوات الأولى للطفل وتضع جودة التعليم والرعاية في مقدمة أولوياتها.

و اعتمدت الأكاديمية القبول هذا العام وفق معايير محددة أُقرت لضمان الشفافية والعدالة وتأتي هذه المعايير في إطار حرص الأكاديمية على إعطاء الأولوية لأطفال الشارقة وتمكينهم من الاستفادة من الحضانات الحكومية كما تهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان استفادة الفئات المستهدفة فعلياً وتحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يخدم مختلف مناطق الإمارة.

وقالت الدكتورة مُحدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم يسعدنا الإعلان عن قبول 2546 طفلاً في حضانات الشارقة الحكومية في العام الدراسي الجديد وذلك بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته المستمرة لمنظومة الطفولة المبكرة وحرصه على توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة وشاملة لأطفال الإمارة ونعتبر هذا الإنجاز ثمرة تعاون وثيق بين فرق العمل المختلفة والجهات الحكومية كما نحرص على أن نكون عند ثقة الأهالي الذين ينتظرون هذه الفرصة لأبنائهم بترقب وأمل.



وأضافت نعمل في أكاديمية الشارقة للتعليم بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية لتوسيع نطاق الحضانات وتقديم أفضل ما يمكن من برامج الرعاية والتعلّم المبكر. وسنواصل في المرحلة المقبلة فتح حضانات جديدة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة مشيرة إلى أن فرق العمل في الأكاديمية تواصل الاستعدادات اللوجستية والتربوية لاستقبال الأطفال الجدد بما يشمل تجهيز المرافق وتحديث المناهج وتأهيل الكوادر العاملة في الحضانات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع رؤية الشارقة التعليمية.

من جانبها أكدت خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم أن القبول للعام الدراسي 2025-2026 كان استجابة للطلب المتزايد على الحضانات الحكومية ونتيجة فهم احتياجات الأسر في إمارة الشارقة مشيرة إلى الحرص على توفير بيئة تعليمية تُعزز الاستكشاف والتعلّم من خلال اللعب وتراعي الفروقات الفردية في مراحل النمو المبكر.

وأضافت نحن على ثقة بأن التوسعة الحالية وما يصاحبها من جهود تدريبية وتأهيلية للكادر التربوي ستُسهم في ترسيخ أسس التعليم الجيّد منذ السنوات الأولى بما يعزز فرص الأطفال في مستقبل أفضل نتيجة توفيرنا لأفضل البيئات التعليمية والرعاية المثلى لأطفالنا وفق أفضل المعايير من حيث الطاقة الاستيعابية وجودة الأبنية والمرافق والخدمات.

يُذكر أن عدد الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة بعد الانتهاء من إنجازها سيصل إلى 35 حضانة .

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