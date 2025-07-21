ثقافة الشارقة تطلق ملتقى الشعر العربي في السنغال

الشارقة في 21 يوليو / وام /تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت أمس في جمهورية السنغال فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الشعر العربي الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة ضمن فعاليات ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا و ذلك بالتعاون مع نادي السنغال الأدبي وبمشاركة 20 شاعراً وشاعرة من مختلف مناطق البلاد.

و يأتي هذا الحدث الثقافي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تهدف إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي في القارة الإفريقية باعتباره جسراً للتواصل الثقافي ومنصة لاكتشاف الطاقات الشعرية وصقل ابداعها كما يجسد الملتقى رؤية الشارقة الثقافية التي تنطلق من الإيمان العميق بأهمية الثقافة في بناء الإنسان وتوطيد أواصر التلاقي الإنساني بين الشعوب.

أقيم الملتقى في نادي السنغال الأدبي في العاصمة دكار بحضور فاضل غي رئيس نادي السنغال الأدبي إلى جانب عدد من الدبلوماسيين العرب واساتذة جامعات ومعاهد وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

و أعرب فاضل غي عن اعتزازه باحتضان هذا الحدث الأدبي المميز خاصة أنه يأتي من عاصمة الثقافة الشارقة مشيداً بالشعراء المشاركين وما قدّموه من نصوص راقية ومؤكدًا أن استمرار هذه المبادرات تنطلق بشراكات ثقافية استراتيجية كالتي تؤسسها الشارقة والتي كان لها الدور الأساس في إنجاح هذا الملتقى.

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