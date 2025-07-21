النمسا تدعو إلى تسريع عملية الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي

فيينا في 21 يوليو /وام/ دعت النمسا إلى تسريع عملية الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي .

وحثت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا الإتحاد على "تبسيط البيروقراطية المفرطة التي تعيق أحياناً عملية التوسع"،

وشجعت بيآتا عقب عودتها من زيارة لجمهورية الجبل الأسود ..دول غرب البلقان المرشحة للانضمام، على الإسراع بتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضرورية.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الوزيرة ماينل رايزنجر، دعم النمسا لمساعي الجبل الأسود الهادفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 ونقل عن الوزيرة قولها "النمسا شريك وثيق للجبل الأسود في مسيرته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي."

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