صندوق الوطن يشارك في " صيفنا إبداع وتمكين" بحتا

حتا في 21 يوليو/وام/ أكد صندوق الوطن أن تعزيز الهوية الوطنية سيظل الهدف الأول لكافة مبادراته وأنشطته وفق شعاره " الهوية الوطنية.. تمكين ..مسؤولية ..انتاجية" جاء ذلك خلال مشاركة الصندوق في أنشطة وفعاليات " صيفنا إبداع وتمكين" والذي نظمه مجلس شباب حتا، أمس ، وركز في مشاركته على بالهوية الوطنية من خلال جلسة مفتوحة تحت عنوان "الهوية الوطنية ومستقبل الشباب" وشاركت بها الدكتورة حلا خليل ممثلة لصندوق الوطن وتناولت دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها ومنها اللغة العربية والتاريخ والمورث الانتماء والولاء للوطن والقيادة، كما ركزت على البعد الاقتصادي للهوية وما يضمه من دور الصندوق ومشاريعه ومبادراته المستمرة لتمكين شباب الإمارات ودعم مشاريعهم، وما يضمه من مبادرات محلية ودولية للتدريب وتطوير القدرات بما يتوافق مع سوق العمل العالمي، وكذلك البعد الاجتماعي وما يضمه من حث على التطوع، ودعم البيئة المحلية، وشارك بالجلسة عيسى البدواوي نائب رئيس صيف حتا الرياضي، وجاسم العبيدلي مدير التفاعل الشبابي بالمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور سالم البدواوي رئيس مجلس شباب حتا.

أما القسم الثاني من المشاركة فتناولت مسابقة "حياتنا في الإمارات" حيث استعرضت رحاب أحمد سالم ممثلة صندوق الوطن ، عن طبيعة المسابقة التي أطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وركزت على القيم والقدرات التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي، مؤكدة ان صندوق الوطن يرحب بمشاركات الجميع (مواطنين ومقيمين) في المسابقة التي تناول تجاربهم الحياتية وما تحتويه من مشاهدات ومواقف تصف قيم المجتمع وهويته، وما يتيحه من فرص ونجاحات، ما يقوم عليه من قيم تتعلق بالهوية والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

ومن جانبه قال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن المشاركة في هذه الأنشطة يمثل فرصة ثمينة للوصول إلى الشباب في مناطقهم، والاستماع إلى تطلعاتهم، وتعزيز وعيهم بمكانتهم كمواطنين فاعلين في بناء وطنهم، مشيرا إلى أن الصندوق ركز على المكون الثقافي للهوية الوطنية من خلال الحفاظ على اللغة العربية، والتاريخ الوطني، والرموز الثقافية، باعتباره أهم عناصر تشكيل الوعي المجتمعي، وتنمية الشعور بالانتماء.

أما عن البعد الاقتصادي للهوية فأوضح القرقاوي أن المشاريع والمبادرات التي أطلقها صندوق الوطن بهدف تمكين الشباب اقتصادياً، تتمثل في دعم أفكار الشباب ، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة محلياً ودولياً، تعزز قدرات الشباب لتناسب متطلبات سوق العمل العالمية، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية ومبادئهم الأصيلة، مشيرا إلى أن الصندوق طرح أيضا البعد الاجتماعي والوطني، فتناول أهمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع كجزء لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.

وأوضح والقرقاوي أن الجزء الثاني من مشاركة صندوق الوطن ركز على مسابقة "حياتنا في الإمارات"، التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والتي تهدف إلى توثيق تجارب الحياة في دولة الإمارات، من منظور مواطنين ومقيمين، في سياق يعكس قيم الهوية، والتسامح، والتعايش، والنجاح، مؤكدا أن المشاركة مفتوحة للجميع، وتشجع على سرد القصص والتجارب الحياتية التي تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي، وفرص النجاح المتاحة فيه، والبيئة الداعمة التي تتميز بها الدولة. وتسعى المسابقة إلى خلق منصة ثقافية تعبر عن عمق الهوية الوطنية وأثرها في بناء الأفراد والمجتمعات.

وقال إن مشاركة صندوق الوطن في "صيفنا إبداع وتمكين" تجسد مدى التزامه بتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها أساساً لبناء إنسان منتج ومبدع ومسؤول، يساهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام.