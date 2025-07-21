222 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في النصف الأول

عجمان في 21 يوليو /وام/ كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ 222 مليون درهم، توزعت على مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، منها 74 مليون درهم داخل الدولة و148 مليون درهم في 20 دولة حول العالم.

جاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشاريع المنفذة، حيث بلغ حجم المشاريع 56 مليون درهم لأكثر من 62 ألف يتيم . وبلغ حجم مشاريع بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم، لاسيما إفريقيا، 23 مليون درهم وحجم مشاريع زكاة المال 25 مليون درهم .

وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ مشاريع بإجمالي 23 مليون درهم . وفي محور المياه، بلغ حجم مشاريع حفر وتجهيز الآبار السطحية والارتوازية 14 مليون درهم. و في مجال التعليم، فقد بلغ حجم المشاريع 8 ملايين درهم لبناء وتجهيز مدارس ومراكز تعليمية، إلى جانب توفير المستلزمات الدراسية للطلبة المحتاجين .وحجم مشاريع الصدقات العامة بلغت 10 ملايين و مشاريع إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك وزكاة الفطر نحو 10 ملايين درهم و مشاريع العون الغذائي 4 ملايين درهم. وبلغ حجم مشاريع التكافل الاجتماعي 7 ملايين درهم، ومشاريع الحج والعمرة والأضاحي 7 ملايين درهم، فيما تجاوز حجم المشاريع الخيرية الأخرى 35 مليون درهم. وقال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية إن هذه الأرقام تعكس حجم النجاح الكبير الذي وصلت إليه الهيئة، بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة التي كانت ولازالت دافعاً لنا نحو مزيد من الإنجاز والتقدم" ةتوجه أيضاً بالشكر والعرفان إلى المحسنين والمحسنات ولكافة العاملين في الهيئة .