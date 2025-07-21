طقس الغد صحو غائم جزئياً

أبوظبي في 21 يوليو /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند 06:37

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 والمد الثاني عند الساعة 18:52

الجزر الأول عند الساعة 13:47والجزر الثاني عند الساعة 02:09

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 46 32 90 20

دبي 45 34 85 25

الشارقة 46 33 70 25

عجمان 45 33 80 40

أم القيوين 44 30 80 30

رأس الخيمة 44 33 70 30

الفجيرة 35 31 90 65

العـين 47 33 40 20

ليوا 48 29 65 20

الرويس 41 30 80 35

السلع 44 33 65 20

دلـمـا 38 32 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 90 50

أبو موسى 37 33 80 65



