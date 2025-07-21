شرطة دبي تنظم ندوة توعوية بالمخدرات وتحتفل باليوم العالمي للنزيل

دبي في 21 يوليو / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي، ندوة حوارية تناولت سبل التوعية من مخاطر المخدرات، ومخرجات اليوم العالمي للمخدرات تحت شعار “أسرة واعية ومجتمع آمن”، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية.استعرضت الندوة، التي افتتحها العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الجهود التوعوية والتأهيلية، مؤكداً التزام شرطة دبي بدورها الحيوي في التوعية المجتمعية إزاء مخاطر المخدرات، وأهمية العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على دور الأسرة كخط الدفاع الأول في حماية الأبناء من التعاطي. من جانبه، أوضح العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن الندوة ناقشت عدداً من المحاور الرئيسية، منها تعزيز التوعية الاستباقية لفئة الشباب، والاستفادة من قصص نجاح المتعافين، وإطلاق برامج موسمية توعوية مشتركة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في نشر الوعي، إضافة إلى إعداد “بنك معلومات” وطني للمواد التوعوية. كما خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها إعداد خطة استراتيجية متكاملة تعزز التماسك المجتمعي، وتوحيد الجهود التوعوية والوقائية، وإطلاق جائزة سنوية لأفضل فكرة توعوية . كما احتفلت الشرطة باليوم العالمي للنزيل .

وأكد اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الاحتفال يجسد قيم الدعم والإصلاح ويعزز ثقة المجتمع بالرسالة التربوية للمؤسسات العقابية، مشيراً إلى أن البرامج المقدمة للنزلاء تشمل التعليم، والتدريب، والأنشطة الرياضية، والتثقيف الديني والفكري. وتضمن برنامج الاحتفال فعاليات متنوعة، منها محاضرات توعوية، وورش في الشطرنج والفنون التشكيلية، إضافة إلى جلسات حوارية حول “رعاية الذات”، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وورشة قدمها الدكتور عثمان محمد من مركز شرطة دبي الصحي.