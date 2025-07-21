القضاء يفصل بعدم الاختصاص في دعاوى إبطال انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

بغداد في 21 يوليو/ وام /ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوتين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق.

وقال بيان المحكمة الذي صدر اليوم إنه تم رد الدعوتين لعدم الاختصاص .

وكانت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق جرت في شهر نوفمبر الماضي، واعتمدت نتائجها النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

وام/ بد