بغداد في 21 يوليو/ وام /ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوتين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق.
وقال بيان المحكمة الذي صدر اليوم إنه تم رد الدعوتين لعدم الاختصاص .
وكانت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق جرت في شهر نوفمبر الماضي، واعتمدت نتائجها النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات في العراق.
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القضاء يفصل بعدم الاختصاص في دعاوى إبطال انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق
بغداد في 21 يوليو/ وام /ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوتين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق.