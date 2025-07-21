"الشارقة للاتصال الحكومي" توسّع شراكاتها الدولية

الشارقة في 21 يوليو / وام /أعلن "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" اعتماد ثلاث مؤسسات دولية شركاء رسميين في "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025"، ضمن فئات "جوائز الشركاء" التي تسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل قائمة الشركاء كلاً من "شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة" وهي منصة قيادية معنية بالاستدامة المؤسسية إلى جانب "آسيا هاوس" وهو مركز خبرة متخصص بتعزيز التجارة والاستثمار والسياسة العامة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا و"تحالف الشراكة الإفريقية" وهو مبادرة تعاونية لدعم التنمية في إفريقيا برئاسة "جامعة ولاية ميشيغان" وبالشراكة مع مؤسسات إفريقية.

ومن خلال هذه الشراكات أطلقت الجائزة فئات متخصصة يتولى فيها كل شريك ترشيح الجهات أو المبادرات التي تراها الأجدر بالفوز فيها بناءً على معايير "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" وخبرتها التخصصية.

و تكرّم فئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية " بالشراكة مع "شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة" استراتيجيات الاتصال المتميزة التي نفذتها الحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص أو المنظمات الدولية للتغلب على تحديات مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والتنميةالمستدامة.

وتشترط الفئة أن تستخدم الحملات المشاركة التكنولوجيا الحديثة كأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلالبيانات والإعلام الرقمي لتعزيزالوعي وإحداثالتغيير السلوكي الإيجابي وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس ويمكن أن تشمل المواضيع حماية البيئة والأمن الغذائي والاستهلاك المستدام وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار شراكة دولية تجمع بين "آسيا هاوس" و"تحالف الشراكة الإفريقية" أطلقت "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" فئة "الاتصال التنموي والثقافي المتميز" لتكريم المبادرات الإقليمية التياستخدمت أدوات الاتصال لإحداث تغييرات ملموسة وشاملة ومستدامة في المجتمعات.

وتنقسم هذه الفئة إلى جائزتين فرعيتين الأولى تُمنح بالتعاون مع "آسيا هاوس" تحت عنوان "التميّز الاتصالي في التنمية المستدامة" وتستهدف المبادرات في دول جنوب شرق آسيا التي وظّفت استراتيجيات تواصل مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجب على المشاريع المترشحة أن تحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس في مجال تحسين التعليم والرعايةالصحية والمرونةالمجتمعية كما تتضمن المعايير الأساسية في عملية التقييم التعاون واستخدام الإعلام التقليدي والرقمي بشكل إبداعي لتوحيد المجتمعات.

أماالجائزة الثانية فهي "التميّز الاتصالي لاستدامة الأمن الغذائي وجودة الحياة" وتُقدَّم بالشراكة مع "تحالف الشراكة الإفريقية" وشركائها الأكاديميين في جميع أنحاء إفريقيا وتهدف إلى إبراز برامج الاتصال التي أحدثت فرقاً حقيقياً قابلاً للقياس في التنمية الريفية والزراعة والأنظمة الغذائية ويُشترط على المبادرات المشاركة إثبات دورها في تمكين المزارعين والشباب ورفع الوعي بالأمن الغذائي وتقديم حلول مبتكرة لإحداث تاثير إيجابي ملموس ومستدام على المجتمعات.

و قالت سعادة علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: الاتصال لم يعدمجرد وسيلة لنقل الرسائل فقط، بل أداة للتغيير الإيجابي الذي يعزز التماسك المجتمعي ويطور الأهداف الإنسانية لذلك جاءت الفئات الجديدة لتسلط الضوء على نماذج الاتصال التي تتصدى لتحديات عالمية مثل الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتكامل الثقافي إذ نهدف من خلال هذه الفئات إلى خلق فرص جديدة لتطوير الاتصال المؤثر وتكريمه وتعزيز حضوره وأثره الإيجابي.

و قال الدكتور يسار جرار أمين عام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة :نحن فخورون بالشراكة مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فيفئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية إذ يجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بتسليط الضوء على الاتصال الاستراتيجي ودوره في تسريع الاستدامة والابتكار فنحن نؤمن بأن الاتصال قوة قادرة على المساهمة في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة.

من جانبه قال مايكل لورانس الرئيس التنفيذي لـ"آسيا هاوس" نسلط من خلال شراكتنا مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه الاتصال في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة ومن خلال تكريم المبادرات التي تعزز التطور الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق آسيا نتطلع إلى تعزيز التعاون والابتكار للتغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقة.

من جهته قال تيتوس آووكوسي نائب رئيس وعميد البرامج والدراسات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان إن الاتصال مساهم فاعل في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في إفريقيا فالاتصال المؤثر يسهم في تمكين المجتمعات وتعزيزتبادل المعرفة ودعم التنمية الريفية المستدامة والتي تشكل عناصراً أساسياً لتغييرإيجابي ودائم في قارة إفريقيا.

بتل