اقتصادية رأس الخيمة" تنفذ 82 مبادرة مجتمعية

رأس الخيمة في 21 يوليو / وام / نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 82 مبادرة وفعالية مجتمعية منذ بداية العام الجاري، استهدفت مختلف فئات المجتمع . وشملت الفعاليات محاور متعددة أبرزها: ريادة الأعمال، والاستدامة، والصحة العامة، والأمن والسلامة، والموروث الإماراتي "السنع"، إضافة إلى مبادرات إنسانية وخيرية. وجاء تنفيذ هذه البرامج ضمن الخطة السنوية للدائرة، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء المحليين والمؤسسيين. وأوضح سامي محمد الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة، أن الدائرة تضع خطة تشغيلية سنوية تستهدف تنوعاً واسعاً من المبادرات المجتمعية، بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية وبناء جسور التعاون مع الشركاء.