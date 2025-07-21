" الفجيرة للشباب" ينظم مبادرة توعوية

دبا الفجيرة في 21 يوليو /وام/نظم مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب و الاتحاد للكهرباء والماء و مؤسسة تنمية المناطق مبادرة حوار الشباب والتي أقيمت في مجلس العكامية المجتمعي بدبا الفجيرة .

وناقش الحوار مبادرة 360 للاتحاد للكهرباء والماء وأهم وسائل وممارسات السلامة في المنازل ومسؤولية نقل المعرفة للأطفال و العمالة المساعدة لضمان تبني إجراءات تحفظ المنازل من مخاطر الحريق وتسرب المياة وهدرها و طرق التقليل من الاستهلاك الزائد للطاقة .