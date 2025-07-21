أكثر من 56 ألف مستفيد من مبادرات "إسلامية دبي" في النصف الأول

دبي في 21 يوليو /وام/أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن حصاد مبادرة "ثمار صدقاتكم"خلال النصف الأول من عام 2025 والتي أسهمت في دعم أكثر من 57 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تجاوزت 26.4 مليون درهم موزعة على عدد من المبادرات الخيرية المتخصصة.

ويعد الدعم في القطاع الصحي من أبرز هذه المصارف الخيرية المتنوعة بإجمالي مصروفات تجاوزت 6.3 مليون درهم.

أما في مجال التعليم فقد دعمت مبادرة "كرسي العلم" مسيرة 174 طالبًا من ذوي الدخل المحدود وساعدت أسرهم على تجاوز أعباء الرسوم الدراسية بمبلغ قدره 1.88 مليون درهم.

و أعادت مبادرة "تفريج كربة" الأمل إلى 54 نزيلا معسرا عبر سداد مديونياتهم بتكلفة بلغت 5.8 مليون درهم وفي إطار توفير العيش الكريم خصص مبلغ 1.25 مليون درهم لدعم مبادرة الإسكان الموجهة للأسر المواطنة التي تحتاج إلى سكن ملائم وآمن.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرات دعم أصحاب الهمم وإطعام الطعام وأداء الحج وبناء المساجد وتمويل البرامج الإنسانية والتدريبية أكثر من 56 ألف مستفيد وبقيمة تجاوزت 11.2 مليون درهم.

وقال محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة إن الإحصاءات المحققة هي ثمرة طيبة لثقة المجتمع بالمبادرة والتي باتت منصة موثوقة لتوجيه الصدقات إلى أكثر الفئات احتياجًا ضمن منظومة مؤسسية تضمن الكفاءة والشفافية.