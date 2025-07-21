الإمارات تحصد فضيتين في أولمبياد المدارس العالمي للجولف بالمغرب

الرباط في 21 يوليو / وام / حصد منتخب الإمارات للجولف المدرسي ميداليتين فضيتين في منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم لأولمبياد المدارس، التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة واسعة من منتخبات عالمية.

وشهدت البطولة تألق آسيا سليم وزميلها ألكسندر ديمتري، حيث نالت آسيا الميدالية الفضية في فئة الفتيات تحت 18 سنة، بينما توّج ألكسندر ديمتري بفضية فئة الشباب تحت 16 سنة.

وحضر المنافسات أمس الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واللواء “م” عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، حيث شاركا الوفد الإماراتي فرحة التتويج، في تجسيد لدعم القيادة المتواصل لتطوير الرياضة المدرسية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

وجاءت مشاركة منتخب الإمارات في البطولة ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تنمية المواهب الرياضية في المدارس، وتعزيز دورها في إعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا الإنجاز تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والرياضية في الدولة، والتزامها بتوفير بيئة متكاملة لاكتشاف وتطوير الموهوبين، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية مستدامة تنطلق من المدرسة وتؤسس لمستقبل رياضي واعد.