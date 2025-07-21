37356 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

الشارقة في 21 يوليو / وام / كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 37 ألفا و 356 رخصة بنمو 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

و أوضحت الدائرة في تقريرها للنصف الأول من العام الجاري أن الرخص التجارية تصدرت بإجمالي 23945 رخصة وبنسبة نمو 7% .

وتوزعت رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق الفروع حيث تصدر فرع الصناعية ب 16904 رخص وبنمو 9% عن النصف الأول من العام الماضي والمركز الرئيسي بـ 13968 رخصة بنمو 8% وفرع المنطقة الوسطى 3620 رخصة بنمو 6% وفرع خورفكان 1445 رخصة بنمو 4% وفرع كلباء 1165 رخصة بنمو 3% وفرع دبا الحصن 254 رخصة بنمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

ونفذت اقتصادية الشارقة 78887 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري .

و بلغ إجمالي الموازين " التجارية والذهب " 1950 ميزانا بنسبة نمو 56% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن القطاعات الاقتصادية في الشارقة تواصل نموها لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأعرب المحمود عن تقديره لكافة الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي مثمناً ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص .

من جانبه قال سعادة فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية .

بتل