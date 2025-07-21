رابطة المحترفين تعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في موسم 2024-2025

أبوظبي في 21 يوليو / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في موسم 2024-2025، والتي سيتم الكشف عن الفائزين بها خلال الحفل المرتقب في قصر الإمارات يوم 9 أغسطس المقبل.

وتشمل الجوائز فئات: أفضل لاعب (الكرة الذهبية)، وأفضل لاعب تحت 23 عامًا (الفتى الذهبي)، وأفضل حارس مرمى (القفاز الذهبي)، وأفضل مدرب (القائد)، أجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، إضافة إلى جوائز إحصائية وأخرى خاصة تقدمها الرابطة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلاً من: كودجو لابا، وأليخاندرو روميرو (العين)، وكارتابيا، وسردار آزمون(شباب الأهلي)، وفراس بالعربي، وكايو لوكاس (الشارقة)، ومهدي قائدي (اتحاد كلباء)، وعمر خربين (الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل)، نبيل فقير (الجزيرة).

أما جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا، فتضم كلًا من: رينان فيكتور دا سيلفا، وجويلهيرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، ومروان أزرقان (النصر)، وماتياس بالاسيوس (العين)، وبراهيما ديارا، وروبن كانيدو (الوحدة)، وليثيري سيلفا (عجمان)، وسياكا سيديبي (الوصل)، وجويلهيرمي بيرو (الشارقة)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كل من: سلطان المنذري (اتحاد كلباء)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعادل الحوسني (الشارقة)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وخالد عيسى (العين).

وفي جائزة أفضل مدرب، يتنافس كل من: باولو سوزا (شباب الأهلي)، وميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وأولاريو كوزمين (الشارقة)، وعبد المجيد إبراهيم (خورفكان).

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فتضم أسماء بارزة من مختلف الأندية، من بينها: كارتابيا، وحارب سهيل، ويحيى الغساني، وسردار آزمون (شباب الأهلي)، وكودجو لابا، ويحيى نادر، وسفيان رحيمي (العين)، وفراس بالعربي، وعادل تعرابت، وماجد حسن (الشارقة)، وفابيو ليما، ونيكولاس خيمينيز، وعلي صالح (الوصل)، ونبيل فقير، ومحمد النني، وعبدالله رمضان (الجزيرة)، وعمر خربين، ولوكاس بيمنتا (الوحدة)، ومجموعة أخرى من اللاعبين المميزين.

وسيفتح باب التصويت على هذه الجوائز بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الخميس 31 من الشهر ذاته، عبر الموقع والتطبيق الرسمي للرابطة، ويشارك في التصويت قادة الفرق، والمدربون، والإعلاميون، والجماهير.

كما سيتم خلال الحفل تكريم عدد من الفائزين بالجوائز المعتمدة على الإحصائيات، أبرزها: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين (كودجو لابا – العين)، وجائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (رامون ميريز – الجزيرة)، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عامًا (سعيد منصور المنهالي – الوحدة)، وجائزة المدير الفني للعبة “فانتاسي دورينا”، وجائزة دوري الجماهير، وجائزة فريق الأحلام.

وتُمنح أيضًا جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية.