خيرية الشارقة تتفقد مشاريعها في بنغلاديش

الشارقة في 21 يوليو / وام /اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية زيارة إلى بنجلاديش تفقد خلالها المشاريع الإنسانية المنفذة ووقف على احتياجات المجتمعات المحلية .

تفقد الوفد مشروع “قرية الشارقة” الذي يشتمل على 10 بيوت للفقراء ومسجد ومدرسة تعليمية ومستوصف صحي ومركز خياطة لدعم الأسر المنتجة وخزان مياه يكفي احتياجات القرية من المياه .

كما وضع الوفد حجر الأساس ل“مجمع عرفة الخيري” الذي تم إطلاقه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة ويمثل أحد أبرز مبادرات عام 2025 ويضم المجمع مسجدًا يتسع لـ225 مصلٍّ وفصلين دراسيين وبئرا ارتوازية إلى جانب مجموعة من المحال الوقفية التي يخصص ريعها لدعم المشروع وتشغيله في نموذج عملي لاستدامة العمل الخيري.

و في سياق متصل أجرت حملة “القلوب الصغيرة” التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية في العاصمة دكا عمليات قلب جراجية ل 21 طفلا وأكد المتطوع الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال والنساء والولادة في مستشفى القاسمي بالشارقة رئيس حملة القلوب الصغيرة أن الحملة تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة في دعم الحالات الطبية الحرجة خارج الدولة حيث ضمت الحملة فريق طبي متخصص تشمل أطباء من الإمارات ومصر وبنجلاديش بالتعاون مع مستشفى جامعة بنجلاديش الطبية .

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