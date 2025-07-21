ختام الأسبوع الـ6 لقفز الحواجز الصيفي بالشارقة للفروسية و السباق

الشارقة في 21 يوليو / وام / اختتم نادي الشارقة للفروسية والسباق أمس فعاليات الأسبوع السادس من موسم الإمارات الصيفي لقفز الحواجز ضمن سلسلة البطولات التي تقام في الصالات المغطاة وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق حيث احتضن النادي 8 منافسات على مدى يومين .

و في ختام منافسات الأسبوع فاز الفارس سيف عويضة الكربي بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز 130 سم محققًا زمناً بلغ 35.42 ثانية على صهوة "دنكي توي زد" من نادي الشارقة للفروسية وذلك من بين 36 مشاركاً صعد 9 منهم إلى جولة التمايز وأكملها دون خطأ 5 فرسان.

وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 130 سم فاز الفارس عمرو جمال محمد وهذه المرة مع "زازو زد" محققاً زمناً بلغ 21.78 ثانية في المرحلة الثانية من أصل 36 مشاركاً أكمل 13 منهم المرحلتين دون خطأ .

و أضاف عمرو جمال انتصاراً جديداً في منافسة الجولة الواحدة على حواجز 120 سم برفقة الجواد "نوا فان فيكاشن" بعد أن أكمل الجولة دون خطأ من بين 58 مشاركاً تأهل منهم 11 فارساً وبهذا يكون عمرو قد أحرز ثنائية جديدة في الأسبوع السادس.

وفي منافسة الارتفاع (120 سم) بمواصفات المرحلتين الخاصة تفوق الفارس علي مفرج الكربي مع "سوبر تروبر" من بين 54 مشاركاً أكمل 15 فارساً منهم المرحلتين دون خطأ.

و افتتحت منافسات اليوم الأول بمنافسة الجولة الواحدة على ارتفاع (80 – 90 سم) بمشاركة 60 فارساً من فئات المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات أكمل 16 فارساً الجولة دون خطأ.

وفي ذات اليوم أقيمت منافسة على ارتفاع (100 – 110 سم) خصصت للخيول الصغيرة عمر 5 سنوات وشارك فيها 69 فارساً أتمّ الجولة دون خطأ 16 فارساً أيضاً.

أما منافسات اليوم الثاني على ارتفاع (80 – 90 سم) فقد شهدت مشاركة 55 فارساً أكمل 13 فارساً الجولة دون خطأ واعتبروا فائزين.

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